IA: identificados alunos suspeitos de criar montagens de colegas nuas

A Polícia Civil abriu inquérito do caso após os responsáveis das estudantes procurarem a 16ª DP (Barra da Tijuca) e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Pelo menos 20 adolescentes tiveram imagens adulteradas. De acordo com informações do portal G1, a Polícia já identificou parte dos alunos.

Alunos de um colégio localizado no bairro Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, estão sendo investigados após criarem montagens de colegas nuas . Os garotos são estudantes do 7º ao 9º e teriam utilizado um aplicativo de Inteligência Artificial (IA) para remover as roupas de fotos das jovens. Os arquivos ainda teriam sido difundidos em grupos no WhatsApp.

"Nós já identificamos alguns deles, mas ainda estamos investigando para saber quantos participaram da situação. Esse é um fato grave e nós vamos investigar a fundo. A lei é para todos e nós vamos responsabilizar os envolvidos”, declarou ao G1 delegado Marcus Vinicius Braga, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

De acordo com o artigo 241C do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), "simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual" é considerado crime.

Se confirmada a autoria do ato infracional, eles responderão como menores infratores por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pena varia de um a três anos de reclusão e multa.

Colégio se pronuncia sobre as montagens de alunas nuas por IA

Nessa quarta-feira, 1°, o colégio particular onde os jovens estudam se pronunciou sobre o caso. "Informamos que o Colégio está tomando todas as medidas necessárias à apuração cautelosa dos fatos e está adotando as medidas previstas no Regimento Escolar", declarou em nota.

