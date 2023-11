Rio precisa de atenção especial para os direitos humanos, diz ministro

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, afirmou nesta quarta-feira (1) que o estado do Rio de Janeiro precisa de uma atenção especial quando o assunto é garantia dos direitos humanos. A declaração foi dada no dia seguinte à participação do ministro em uma série de reuniões preparatórias para a Caravana dos Direitos Humanos no estado

Caravana

A Caravana dos Direitos Humanos é um projeto do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e da Cidadania (MDHC) que percorre o país com a missão de avaliar questões como superlotação, violações de direitos humanos e condições carcerárias em presídios e unidades do sistema socioeducativo. A iniciativa atende a uma resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 2018, que determina que o Estado brasileiro combata violações e garanta direitos humanos em presídios.

Na terça-feira (31), Almeida se reuniu com o governador do estado, Cláudio Castro, e com representantes de Defensoria Pública e do Comitê Estadual e Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura.

“Foi muito boa a reunião porque ficou demonstrado uma abertura do governo do estado, e por parte da Defensoria Pública, para que nós possamos realizar as caravanas e propor também uma parceria para resolver os problemas que existem no sistema carcerário do Rio de Janeiro”, avaliou.

Além de acompanhar a situação em penitenciárias, a caravana procura identificar dificuldades para construir caminhos colaborativos para superação das violações de direitos humanos. Desde agosto, quando foi lançada, a comitiva passou por Vitória e Recife.

Cooperação técnica

O ministro participou, nesta quarta-feira, da assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o MDHC e a Petrobras para promoção de governança em direitos humanos na estatal. Por meio da parceria, prevista para durar 2 anos, o ministério vai atuar como órgão consultivo e fazer recomendações para aprimorar práticas de defesa, garantia, promoção e não violação aos direitos humanos.

“A Petrobras tem a força para puxar todo o processo em que, falar de empresas e direitos humanos, falar direitos humanos e desenvolvimento, se torne a tônica praticada no Brasil. Se tem uma empresa que pode fazer isso no Brasil, é a Petrobras”, declarou o ministro.