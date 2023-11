Prazo de adesão ao Educação Conectada termina hoje

Para garantir os recursos, os gestores devem acessar o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Interativo, com CPF e senha, e realizar os seguintes passos: acessar o módulo “Educação Conectada”; formalizar a adesão da escola por meio da assinatura digital do termo de adesão; responder às perguntas de monitoramento; e elaborar o Plano de Aplicação Financeira, definindo como planejam usar os recursos disponíveis.

“Aqueles que tiverem dúvidas no processo de adesão poderão acessar o Tutorial Piec 2023 PDDE, criado pela Secretaria de Educação Básica do MEC com orientações gerais. Outra opção é solicitar apoio do articulador do seu estado ou município”.