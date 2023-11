Pan: invicto, Brasil bate Cuba e vai às semifinais do vôlei masculino

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seleção brasileira masculina de vôlei avançou direto às semifinais dos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), sem precisar passar pelas quartas, ao cravar a terceira vitória seguida na competição. Nesta quarta-feira (1º), o Brasil levou a melhor sobre Cuba, com triunfo no tie-break por 3 sets a 2 (25/23, 25/16, 18/25, 25/27 e 18/16).

Invicto no Pan, o país encerrou a fase de grupos na liderança da chave A e, pelo regulamento, não precisa disputar as quartas de final. Os brasileiros voltam a competir às 20h30 (horário de Brasília) de sexta (3). O adversário será definido nos confrontos de quartas nesta quinta (2). O Pan de Santiago tem transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.