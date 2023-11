Calderano é tricampeão e Bruna Takahashi vice no tênis de mesa do Pan

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Número 4 do mundo, mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano fez valer o favoritismo e conquistou o tricampeonato pan-americano em Santiago (Chile), garantindo o primeiro ouro do país nesta edição dos Jogos na modalidade. Na final individual masculina nesta quarta-feira (1º), o carioca atropelou o porto-riquenho Andy Pereira por 4 sets a 0. Na disputa feminina, a paulista Bruna Takahashi batalhou duro na decisão do ouro contra Adriana Díaz, também de Porto Rico, mas acabou superada por 4 a 3 e ficou com a prata, sua terceira medalha nos Jogos.

O tênis de mesa brasileiro soma cinco medalhas (um ouro e quatro pratas) no Pan de Santiago e ainda tem chance de subir ao pódio duas vezes: nesta quinta (2), a partir das 10h (horário de Brasília) começa a disputa por equipes (feminina e masculina). Os Jogos Pan-Americanos têm transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.