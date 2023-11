Prefeitura de SP reforça linhas de ônibus durante feriado de Finados

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A frota de ônibus contará com reforço na capital paulista para dar conta do movimento durante o Dia dos Finados, na próxima quinta-feira (2). A SPTrans realizará uma operação especial para facilitar a chegada aos 33 cemitérios do município, colocando em circulação cerca de 6.640 ônibus.

Outra medida será destacar, nos para-brisas dos ônibus, a informação de quais são as linhas que passam em ruas próximas aos cemitérios. Mais detalhes podem ser conferidos no site da prefeitura.