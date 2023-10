Governos federal e do Rio vão investigar lavagem de dinheiro do crime

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os governos federal e do estado do Rio de Janeiro anunciaram que vão criar, nesta quarta-feira (1º) o Centro Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos (Ciifra).

Ele terá como metas asfixiar financeiramente as milícias e as facções criminosas que controlam a venda de drogas no estado, através do combate a crimes financeiros e a lavagem de dinheiro.