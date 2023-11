Fundação Pró-Sangue faz apelo por doações antes do feriado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Às vésperas do feriado prolongado do Dia de Finados, celebrado na próxima quinta-feira (2), o governo de São Paulo divulgou informe em que busca mobilizar a população a doar sangue para garantir o abastecimento de bancos da Fundação Pró-Sangue. A preocupação das autoridades é com a possibilidade de aumento da demanda no período, devido ao movimento intenso nas estradas, o que pode gerar mais acidentes.

Atualmente, os estoques de sangue dos tipos O+ e O- estão em nível crítico na fundação, o que significa que a quantidade disponível é suficiente para atender pacientes em até dois dias, em média. Já os tipos A- e B- estão em alerta para possível desabastecimento.