Cidade de São Paulo terá ônibus gratuitos em dias de provas do Enem

A cidade de São Paulo vai disponibilizar ônibus gratuito para todos os passageiros nos dias em que serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dois próximos domingos: 5 e 12 de novembro.

Nestes dois dias, o embarque nos ônibus será gratuito entre 9h e 21h. Os usuários não devem passar pela catraca, fazendo o embarque e desembarque pela mesma porta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A prefeitura de São Paulo informou ainda que a SPTrans, empresa que administra o transporte por ônibus na capital paulista, vai reforçar a frota de algumas linhas que operam em trajetos que atendem locais de prova e que tem grande movimentação de estudantes.