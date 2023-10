Com gol no fim, seleção feminina vence na estreia de Arthur Elias

Multicampeão à frente do Corinthians, com cinco títulos brasileiros, quatro da Libertadores, três paulistas, dois da Supercopa do Brasil e um da Copa do Brasil, Arthur escalou uma equipe agressiva, com Luana e Ary Borges compondo o meio-campo e cinco jogadoras ofensivas: Tamires (lateral de ofício, mas que o treinador costuma usar como ponta-esquerda) e Adriana abertas e o trio de ataque formado por Geyse, Marta e Cristiane. As duas últimas, aliás, não atuavam juntas pela seleção há dois anos e meio.

A "era" Arthur Elias no comando da seleção feminina de futebol iniciou da melhor forma possível. Neste sábado (28), as brasileiras venceram o Canadá por 1 a 0, em amistoso realizado no Estádio Saputo, em Montreal, casa das adversárias, com gol no fim da partida.

Cristiane, que não era convocada desde 2021, foi uma das novidades do time titular, em comparação ao que empatou sem gols com a Jamaica pela Copa do Mundo deste ano, no último jogo sob comando da técnica sueca Pia Sundhage - o Brasil foi eliminado na primeira fase da competição, realizada na Austrália e na Nova Zelândia. As outras mudanças foram as presenças de Lauren na zaga e de Geyse no ataque. Ambas, no entanto, estiveram entre as convocadas de Pia para o Mundial.

As canadenses até balançaram as redes primeiro, aos 27 minutos do primeiro tempo, em cabeçada de Vanessa Gilles, mas o lance foi anulado por impedimento da zagueira. Quatro minutos depois, o Brasil teve sua melhor oportunidade, com Adriana. A atacante avançou pela direita e chutou cruzando, buscando o ângulo de Kailen Sheridan, mas parou em grande defesa da goleira.

Arthur retornou para o segundo tempo com Gabi Nunes e Debinha nos lugares de Cristiane e Geyse. Aos 13 minutos, Marta deixou o campo, muito aplaudida, para o lugar de Bia Zaneratto. A volante Angelina, aos 23; a atacante Gabi Portilho, aos 35; e a meia Duda Sampaio, já nos acréscimos, ainda entraram nas vagas de Luana, Adriana e Ary Borges, respectivamente.

A seleção melhorou ao longo da etapa final e passou a dominar as ações ofensivas, mas parava em Sheridan, que salvou chances claras de Debinha (duas vezes) e Ary. O Canadá assustou aos 46 minutos, mas a goleira Lelê evitou o gol de Gilles em batida cruzada.

Quando o duelo caminhava para o empate, o Brasil, enfim, venceu Sheridan. Aos 48 minutos, a lateral Antônia retomou a posse na intermediária e encontrou Debinha. A camisa 7 finalizou da entrada da área, a bola desviou duas vezes no caminho e foi para as redes canadenses, decretando a vitória canarinho.

As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (31), às 20h30 (horário de Brasília), no Wanderers Stadium, em Halifax, também no Canadá.