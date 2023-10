Rússia acusa Ucrânia de atacar instalação com resíduos nucleares

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um drone ucraniano atingiu uma instalação de armazenamento de lixo nuclear na usina de Kursk, no oeste da Rússia, na última quinta-feira (26), danificando suas estruturas, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia neste sábado (28), pedindo a outros governos que condenem "um ato de terrorismo nuclear".

De acordo com uma declaração do ministério, a Ucrânia deveria saber que as suas ações poderiam ter causado uma catástrofe nuclear em grande escala, que teria afetado muitos países.