Mensagens revelam que autor de tiroteio em escola de SP recebeu instruções para o ataque

São Paulo (SP) 23/10/2023 - Ataque a tiros na Escola Estadual Sapopemba na zona leste da cidade, deixa um morto e dois feridos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Conversas mostram que o autor do tiroteio que resultou na morte de uma aluna na Escola Estadual Sapopemba, em São Paulo, na última segunda-feira, 23, recebeu incentivo e instruções para o ataque por membros de um grupo no Discord, uma plataforma de comunicação amplamente usada por jovens para conversas em texto, voz e vídeo. As informações são do portal Metrópoles. Nessas mensagens, trocadas pouco antes do tiroteio, o jovem de 16 anos discutiu detalhes sobre seus planos para o que ele chamou de "missão" e explorou a melhor maneira de filmar e transmitir o ataque pelo servidor. Após o incidente, os membros do grupo expressaram pesar pelas vítimas. "Uma morte cara, que merda", lamentou um dos administradores do grupo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Essas conversas agora estão nas mãos das autoridades, incluindo a Polícia Civil de São Paulo e o Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça, que estão investigando o papel desempenhado pelos membros do grupo no Discord na instigação do adolescente a realizar o ataque, que resultou em duas outras alunas feridas.

Já na segunda-feira pela manhã, por volta das 7h30min, o jovem saiu da sala de aula no segundo andar da escola e se dirigiu ao banheiro, onde vestiu uma máscara de caveira. De acordo com as mensagens compartilhadas no grupo, nesse momento, ele ativou a câmera para exibir seu rosto mascarado e a arma que empunhava, porém, em seguida, interrompeu a filmagem. Imediatamente após essa ação, o adolescente disparou um tiro fatal à queima-roupa na cabeça de Giovanna, que, conforme informações policiais, não possuía qualquer ligação próxima com o agressor. Após o tiroteio, os membros do grupo demonstraram preocupação com a possibilidade de serem rastreados pelas autoridades, discutindo medidas como a formatação de seus celulares, a desativação de suas contas no Discord e até mesmo a desativação de suas localizações. O Discord, que possui diretrizes contra conteúdo que promove a violência, declarou sua disposição de cooperar com as autoridades locais para garantir um ambiente seguro para seus usuários no Brasil.