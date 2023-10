‘Prova de resistência’ por carro termina em briga generalizada no ES

Flávio Ramos, autointitulado como ‘sheik brasileiro’, objetivava presentear carro a um dos presentes, mas ação acabou com intervenção da Polícia Militar

Uma competição promovida pelo influenciador digital Flávio Ramos, chamado de “sheik brasileiro”, no município de Guarapari (ES) acabou em vandalismo na quinta-feira, 26. A prova consistia em manter a mão fixa em um carro; o último a permanecer, ganharia o veículo.

O prêmio oferecido por Ramos ao público na Praia das Castanheiras era avaliado em R$ 44 mil, mas não foi a sua primeira brincadeira compartilhada nas redes sociais. Anteriormente, o empresário jogou R$ 10 mil de sua cobertura, com transmissão da “chuva de dinheiro”.

O último episódio reuniu uma multidão no local e terminou com a depredação do carro e confusão nas ruas de Guarapari, incluindo a chegada da Polícia Militar.