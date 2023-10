Pan: boxe brasileiro é ouro com Bia Ferreira e ainda leva 4 pratas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A sexta-feira (27) começou dourada para o boxe brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago(Chile). A baiana Beatriz Ferreira fez valer o favoritismo e conquistou o bicampeonato na categoria 60 quilos. O país também foi prata Tatiana Chagas (54 kg) e Keno Marley (92 kg).

No final desta tarde serão mais quatro disputas do ouro com Caroline Almeida (50kg), Jucielen Romeu (57kg), Barbara Santos (66kg) e Wanderley Pereira (80kg). O Pan de Santiago tem transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.