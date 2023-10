Com Arthur Elias no comando, seleção feminina pega Canadá neste sábado

O treinador revelou nesta sexta-feira (27), em entrevista coletiva à imprensa, como vem trabalhando seu esquema tático com as atletas, que voltarão a campo pela primeira vez após a eliminação precoce na fase de grupos da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia.

"O ataque vai ser formado por três atacantes nesse jogo, pode ser que no outro sejam duas… Eu não ligo muito para o sistema. O sistema vai favorecer o posicionamento das jogadoras para enfrentar o adversário, mas isso pode ser trocado inclusive ao longo da partida e a seleção está entendendo isso e está pronta para isso", afirmou. O importante é que elas entendam a função que elas têm. Sabendo dividir as funções de acordo com o espaço do campo tudo fica mais fácil para que eu possa alterar o sistema e aumentar as chances efetivas de gol e, consequentemente, aumentar as chances da gente vencer. Esse é o pensamento e acho que as atletas estão entendendo bem."