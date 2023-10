Em meio a bombas e falta d’água, brasileiros recebem recursos em Gaza

Hasan vive em São Paulo e foi a Gaza com as duas filhas e a esposa para visitar a família, a poucos dias antes do início do conflito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O palestino naturalizado brasileiro contou à Agência Brasil que não encontra água mineral ou gás de cozinha.