Derrota do México garante beisebol brasileiro em final inédita no Pan

NA FINAL!!!!!

Mesmo sem entrar em campo nesta quinta-feira (26), a seleção brasileira de beisebol se classificou antecipadamente para a primeira final da história da modalidade em edições dos Jogos Pan-Americanos. Os brasileiros, invictos no Pan de Santiago , foram favorecidos pela derrota do México hoje, diante da Colômbia, por 10 a 2. Já assegurado na disputa da tão sonhada medalha de ouro, o Brasil cumpre tabela nesta sexta (27), no último embate do quadrangular (também conhecido por super-round, ou super-rodada), exatamente contra a seleção mexicana, às 15h (horário de Brasília). Antes, às 9h30, a Colômbia enfrenta o Panamá. O Pan de Santiago tem transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico.