Brena, do Santos, é convocada para a vaga de Kathellen na seleção

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BRENA NA SELEÇA!

A volante Brena, do Santos, foi convocada nesta terça-feira (24) para a seleção brasileira feminina de futebol, a fim de participar dos dois amistosos contra o Canadá, o primeiro deles no próximo sábado (28), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Saputo, em Montreal. O jogo marcará a estreia do técnico Athur Elias no comando da equipe feminina, após a saída de Pia Sundhage. Esta é a segunda vez que Brena é chamada elo treinador – ela estava na lista das primeiras 30 convocadas por Arthur Elias em 1º de setembro.