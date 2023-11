Diogo Soares é prata no individual da ginástica artística no Pan

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É PRATA PARA O BRASIL!

Já classificado para Paris 2024 no Mundial da Antuépia (Bélgica) no início do mês, Diogo Soares voltou a brilhar nesta segunda-feira (23) com a prata no individual geral masculino da ginástica artística nos(Chile). Ele somou 81.865 nos seis aparelhos (salto, solo, cavalo com alça, argolas, paralelas e barra fixa). O ouro ficou com o canadense Felix Dolci (82.531) e o bronze ficou com o norte-americano Donnell Whittenburg (81.764). A competição tem transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.