Passageira é presa no aeroporto de Foz do Iguaçu com ovos escondidos dentro do sutiã

Cinco pássaros de espécie ainda não identificada nasceram de ovos apreendidos dentro do sutiã de uma passageira que tentava embarcar no aeroporto de Foz do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. Os ovos foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) no último dia 13 de outubro.

Durante a ação dos agentes da PF, a mulher disse que os ovos eram de codorna e que seriam para sua alimentação. Ainda conforme declaração dela à Polícia, seu destino era o aeroporto de Assunção, no Paraguai.