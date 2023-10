Carlos Amorim, jornalista e ex-diretor do Fantástico, morre aos 71 anos

O jornalista Carlos Amorim faleceu neste sábado, 21, em São Paulo, aos 71 anos. A informação foi divulgada pela família. Ele deixa esposa e quatro filhos.

No comunicado, Carlos estava internado no Hospital Oncológico AC Camargo, no bairro da Liberdade. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo será cremado em cerimônia reserva para familiares e amigos às 17h no Crematório Vila Alpina.