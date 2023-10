Brasileirão: Botafogo recebe Athletico e pode ampliar vantagem no topo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Líder isolado do Campeonato Brasileiro a 11 rodadas do fim, o Botafogo recebe o Athletico-PR na noite deste sábado (21) com chance de ampliar ainda mais a vantagem no topo da tabela no caso de vitória. Com 58 pontos, nove a mais que o vice-líder Brangantino, o Glorioso chega ao confronto após dois triunfos como visitante. Do outro lado do campo, estará o Furacão que retornou ao sexto lugar do torneio na última quarta (18), ao ganhar de virada do Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre. O embate Botafogo x Athletico, a partir das 21h (horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional , com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, e reportagem de Rafael Monteiro.