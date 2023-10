Quatro aeroportos franceses voltam a ser esvaziados após alertas

Segundo a conta oficial da prefeitura da região de Hérault na rede social X, as autoridades estão no aeroporto de Montpellier, no sul de França, para garantir o esvaziamento do local e "estabelecer um perímetro de segurança”. No local encontram-se também especialistas em desativação de bombas para “esclarecer quaisquer dúvidas”.

No aeroporto de Lille-Lesquin, no norte do país, mais uma ameaça de bomba levou à evacuação de cerca de 300 pessoas que se encontravam no terminal, às 10h30 (horário local, 5h30 em Brasília), de acordo com o canal francês BFMTV. Pelo menos um avião que deveria ter aterrizado neste aeroporto foi desviado para outro, segundo a mesma fonte.

Cerca de trinta minutos depois, um pouco antes do meio-dia, hora local, o Aeroporto de Lille anunciou nas redes sociais o fim das operações de segurança e a reabertura progressiva do aeroporto.

O jornal francês La Voix du Nord informa que o avião do presidente francês, Emmanuel Macron, deverá partir de Lille-Lesquin para Arras, em Pas-de-Calais, onde o presidente assistirá ao funeral do professor Dominique Bernard, vítima do ataque terrorista na sexta-feira passada.

Também foram esvaziados na manhã de hoje os aeroportos de Bordeaux-Mérignac, no Sudoeste do país, e o Nantes-Atlantiques, no Nordeste de França.

*É proibida a reprodução deste conteúdo