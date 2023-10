Bombardeio atinge cidade em Gaza onde estão brasileiros

Ele e a família estão na cidade de Khan Younis, perto da fronteira com o Egito. Desde o início dos bombardeios, ele tenta sair do local, mas não consegue. Em conversa com a reportagem da Agência Brasil, na semana passada, Hasan Rabee, que é naturalizado brasileiro e trabalha como vendedor na capital paulista, contou que ele e a família já tiveram de mudar de várias casas para fugir dos bombardeios, que ocorrem por todo lado.

Ele foi a Gaza para visitar a família, acompanhado das duas filhas pequenas e a esposa brasileiras.