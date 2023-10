Semana em Brasília mostra a jovens que educação é chave para inclusão

Até domingo (22), o evento é realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, junto com a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A programação da Semana EPT inclui 280 projetos para mostrar aos jovens em formação que a educação é a chave para o acesso, a inclusão, o empreendedorismo e a superação das desigualdades no país, sem esquecer da sustentabilidade. Paralelamente, estão sendo oferecidas oficinas rápidas para o público e debates sobre EPT.

Para estimular o aumento das matrículas no Brasil, o ministro adiantou que, em breve, lançará uma política de apoio à permanência dos alunos nas escolas de ensino médio. “Estamos perdendo muitos jovens, principalmente no primeiro ano do ensino médio, por evasão, abandono ou por reprovação.”

O ministro Camilo Santana disse à Agência Brasil que "é preciso fazer do ensino médio uma escola atrativa para o jovem, conectada com o mundo atual do mercado de trabalho, com a inovação e a tecnologia.”

Ainda sobre a inclusão da aprendizagem baseada no trabalho, Camilo pretende ampliar o ambiente prático dentro das escolas do ensino fundamental 2, na modalidade de tempo integral. “Vamos lançar uma política importante de fortalecimento com o Sistema S no Brasil, para ampliar vagas de ensino técnico profissionalizante no país.” O Sistema S agrupa instituições que promovem a formação profissional e o acesso ao lazer e à cultura por trabalhadores brasileiros de diferentes categorias, lembrou. “O Brasil precisa dar mais oportunidades de conectar melhor ao mundo atual o nosso jovem do ensino médio brasileiro”.

Santana lembrou ainda a aprovação pela Câmara dos Deputados, neste segundo semestre, do projeto de lei que autoriza o aproveitamento de disciplinas de curso técnico de educação profissional no ensino superior. "Muitas vezes, o jovem não queria fazer um curso técnico profissionalizante porque sonha em fazer a graduação. Então, perderia tempo ou não iria aproveitar [os estudos]. Agora, não. O estudante vai aproveitar a disciplina da escola técnico-profissionalizante adiante, no ensino superior".

Visita

Após a abertura oficial da 3ª edição da Semana Nacional EPT, o ministro percorreu os estandes da mostra tecnológica.