Trabalhadores protestam bloqueando obra em arena olímpica de Paris

Trabalhadores bloquearam as atividades no canteiro de obras de uma arena olímpica no norte de Paris nesta terça-feira (17) para pressionar suas demandas por contratos e autorizações de residência na França.

Cerca de 120 trabalhadores entraram no local às 7h, horário local, dizendo que planejavam ficar até que suas reivindicações fossem atendidas.