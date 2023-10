SP: 480 militares estão proibidos de deixar quartel após furto de 21 metralhadoras

Exército investiga desaparecimento de 21 metralhadoras que têm o poder de destruir aeronaves; entenda Crédito: Somchai Kongkamsri

Criminosos ainda não identificados furtaram 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra do Exército de São Paulo, localizado em Barueri, na Grande São Paulo, na semana passada. Após o furto, 480 militares foram “aquartelados”, ou seja, proibidos de sair do quartel até que as investigações sejam concluídas. Até o momento, 35 já foram interrogados. CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Exército não informou a periodicidade com a qual as conferências do arsenal são feitas. No entanto, sabe-se que a falta do armamento só foi dada na última terça-feira, 10, quando a corporação realizou uma vistoria interna e detectou uma discrepância no número de metralhadoras.

Desde então, soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães, majores e coronéis estão retidos por determinação dos superiores hierárquicos. Seus celulares foram confiscados para não se comunicarem com parentes e o contato com eles está sendo feito por meio de um representante do Exército. O maior desvio de armas do Exército brasileiro desde 2009 As armas, que seriam destinadas ao treinamento na Operação Agulhas Negras 2023, estavam em uma viatura Agrale Marruá, veículo militar estacionado na garagem do quartel do Comando Militar do Sudeste. A alegação de que essas armas estavam “inservíveis” e destinadas à manutenção levantou sérias preocupações entre especialistas em segurança. Para o Instituto Sou da Paz, “o fato de elas não estarem aptas para pronto disparo não significa que esse desvio seja menos perigoso, até porque essas armas nas mãos das pessoas erradas podem fazer um grande estrago para a segurança pública, não só de São Paulo, mas do Brasil”. Segundo a entidade, este foi o maior desvio de armas de uma base do Exército brasileiro desde 2009, quando sete fuzis foram roubados por criminosos de um batalhão em Caçapava, interior de São Paulo. Naquela ocasião, a polícia paulista recuperou todas as armas e prendeu suspeitos pelo crime, entre eles um militar. No caso de furto das armas em Barueri, o Exército não registrou boletim de ocorrência na polícia. Apesar de não investigar o crime, a Polícia Civil tenta encontrar as metralhadoras que sumiram. A Polícia Militar (PM) também está realizando operações nas ruas para buscar o armamento.

Metralhadora .50: alto potencial de risco

Ainda segundo o Instituto Sou da Paz, o destino provável dos armamentos é o crime organizado.

“Essas armas deveriam ter numeração de série que permite rastreamento. Além disso, elas deveriam ter um brasão que representa a instituição do Exército no corpo. Quando localizarem, podem rastrear. Sabemos que, a depender de onde as armas chegaram, as pessoas podem raspar esses sinais. Isso não é tão simples, mas existem casos em que criminosos podem suprimir o rastreio”, disse a gerente de projetos da entidade, Natália Polacchi, à Rádio CBN. “A .50 é extremamente potente, não é de uso cotidiano, nem das polícias. É uma arma com potencial antiaéreo, pode derrubar helicópteros, furar blindagens. Não são armas do crime cotidiano. São armas que encontramos em situações de conflitos armados. Ocorrências envolvendo ataques específicos contra blindagens. (…) Então, não interessa sequer ao crime comum. Interessa ao crime organizado de altíssimo impacto com consequências muito ruins para a segurança pública, de enfrentamento contra a polícia”, completou. O sumiço das metralhadoras .50, que possuem alto poder destrutivo, coloca a população em alerta. No mercado clandestino brasileiro, o valor dessas armas pode chegar ao dobro do preço que é encontrado no Paraguai, aproximadamente R$ 150 mil.