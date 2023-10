Homens trocam socos e pauladas após acidente de trânsito em Goiás

Dois homens trocaram socos e pauladas após uma colisão frontal entre os veículos que guiavam. Logo em seguida do acidente de trânsito, os motoristas desceram dos carros e começaram a briga. O caso aconteceu na cidade de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, no último domingo, 15.

Os motoristas fugiram e, até o momento, a polícia não conseguiu localizá-los.



Namorada de um dos envolvidos estava no veículo



A namorada do motorista que dirigia o Fiat Palio estava no carro no momento da batida. O Corpo de Bombeiros foi chamado e ela foi encaminhada para o hospital, mas sem risco de morte.

A esposa do motorista do Citroen Aircross relatou que ele chegou em casa bêbado e depois saiu com o carro, segundo a Polícia Militar. Testemunhas afirmam que o homem bateu no outro carro de propósito.

