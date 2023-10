Semana em Brasília discute educação profissional e tecnológica

Começa nesta segunda-feira (16) em Brasília a 3ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, evento gratuito no qual serão apresentadas atividades desenvolvidas com o objetivo de divulgar e ampliar o conhecimento do público sobre essa modalidade educacional. O encontro vai até o próximo dia 22 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Segundo os organizadores, a ideia é “estimular a socialização do conhecimento científico como ferramenta de transformação social, de forma atrelada ao futuro e à conexão com a educação profissional e tecnológica”.

De acordo com o MEC, serão apresentados mais de 280 projetos nos estandes, além de oficinas rápidas para o público em geral e uma área exclusiva para projetos de inovação e da cultura maker.

Inscrições

O acesso aos espaços da mostra tecnológica serão livres. Os organizadores, no entanto, informam que será necessário fazer inscrições para assistir seminários, oficinas, workshops e mesas-redondas. As inscrições podem ser feitas na internet.

Mais de 50 instituições participarão desta terceira edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. Entre elas, institutos federais (IFs), redes estaduais de Educação, escolas técnicas vinculadas às universidades, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Haverá também unidades móveis educacionais interativas de instituições da educação profissional e tecnológicas (EPT ) e apresentações culturais. O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) leva ao evento o Laboratório Itinerante para Difusão Científica. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) apresentará unidade móvel sobre as tecnologias de manufatura digital, com scanner e impressão 3D. O Planetário do Instituto Federal do Acre (Ifac) será outro projeto interativo com o público.

Programação

A programação contará ainda com eventos de futebol de robôs, vivência de terapias orientais, introdução à robótica, programação 3D, produção de biscoitos com carapaças de camarão, artes com conchas, classificação dos grãos e da bebida de café, entre outros.