Vôlei de Praia: Duda e Ana Patrícia decidem à noite título do Mundial

É FINAAAAAAL!

As brasileiras Duda e Ana Patrícia não deram chances à dupla australiana Mariafe e Clancy, no fim da noite deste sábado (14) e agora vão disputar o título do Mundial de vôlei de praia neste domingo (15), em Tlaxcala (México). A parceria entre as duas - atual campeã do mundo - fez 2 a 0 (21/17 e 21/14) e agora encara as americanas Hughes e Cheng na decisão, marcada para começar às 19h (horário de Brasília). De quebra, uma vitória na final garante ao Brasil uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.