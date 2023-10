Adryelson é convocado para seleção pela 1ª vez, após lesão de Nino

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, no fim da noite de sábado (14), a convocação do zagueiro Adryelson, do Botafogo, para o lugar de Nino, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o primeiro treino da seleção em Montevidéu, na preparação para o jogo contra o Uruguai, terça-feira (17), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

É a primeira vez que o jogador de 25 anos - um dos destaques do líder do Campeonato Brasileiro e detentor da melhor defesa da competição com apenas 16 gols sofridos em 26 jogos - é chamado para a seleção brasileira principal. A CBF não confirmou o corte de Nino, limitando-se a dizer que a situação do zagueiro do Fluminense será acompanhada. A depender da gravidade da lesão, o jogador pode ficar de fora da final da Libertadores, no dia 4 de novembro.