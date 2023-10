Justiça condena mulher a prisão por fazer sexo com criança de 12 anos

O caso aconteceu durante o ano de 2012, mas só foi denunciado no ano de 2014, quando a avó do menino tomou conhecimento

Uma mulher foi condenada pela Justiça do Estado de São Paulo a 13 anos e quatro meses de prisão, por ter relações sexuais com um menino de 12 anos. O caso aconteceu no município de Paulo Faria, no interior de São Paulo, no ano de 2012, quando a acusada tinha 23 anos.

O fato só foi descoberto, no ano de 2014, quando a vítima se mudou para a Bahia e revelou à avó o que havia acontecido. A familiar do garoto procurou o Conselho Tutelar e deu queixa. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar o estupro de vulnerável.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de São Paulo, a vítima e a acusada "mantiveram um relacionamento amoroso" durante o ano de 2012, "vivendo como marido e mulher".