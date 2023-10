Habitat Brasil quer reformar 5 mil pisos no Nordeste até 2028

A campanha 100 Mil Pisos para Brincar, lançada no Brasil pela organização não governamental (ONG) Habitat para a Humanidade, quer reformar 5 mil pisos, até 2028, no semiárido nordestino. A iniciativa faz parte da campanha da Habitat América Latina e se baseia em levantamento feito pela ONG, fundada nos Estados Unidos, que identificou a existência de 11 milhões de moradias com piso predominantemente de terra batida no continente. “Não está nem considerando aquele piso inadequado mas que já tem alguma cobertura”, explicou nesta quarta-feira (11) à Agência Brasil a gerente de Programas da Habitat Brasil, Moema Rolim.

A proposta é reformar pisos em moradias vulneráveis, principalmente as que possuem crianças, para que possam ter um desenvolvimento saudável e adequado. No ano passado, a campanha foi lançada na América Latina e já contabiliza 3,8 mil pisos executados, em sua maioria em países da América Central.

Piloto

Moema informou que um projeto-piloto está sendo realizado no agreste pernambucano, para reforma de 20 pisos, com financiamento da empresa Votorantim. Os trabalhos vão se concentrar, inicialmente, no semiárido do Nordeste, porque dados de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre inadequação das habitações no Brasil, divulgado este ano, apontam a existência de um milhão de casas no país com piso inadequado. “Mais de 530 mil estão na zona rural. Ou seja, a maior parte dessa inadequação de piso está na área rural. Como o semiárido brasileiro concentra a maior parte da população rural do Brasil, a gente achou por bem começar o projeto por essa região”.