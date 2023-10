Governo envia sétimo voo de resgate de brasileiros em Israel

Aeronave K-30 da FAB decola neste sábado, 14, do Rio de Janeiro. Destino é Roma, na Itália

Na operação, a FAB fez dois pousos de retorno no Rio de Janeiro e um em Brasília, além de uma outra missão realizada com a aeronave KC-390 Millennium.

A Força Aérea Brasileira (FAB) é a responsável pelo envido da aeronave KC-30 (Airbus A330 200), que decola da Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro. O destino inicial é Roma, na Itália. Já o retorno ao Brasil está previsto para terça-feira, 17, às 2h30.

O governo federal realiza o sétimo voo de resgate de brasileiros em Israel neste sábado, 14, a partir das 17 horas. No total, segundo informou a Presidência da República, foram três missões de repatriação na ação nomeada de Operação Voltando em Paz .

5º voo retorna neste domingo

O quinto voo de repatriação de brasileiros partindo de Israel em mais uma aeronave KC-30 (Airbus A330 200) decolou de Tel Aviv, Israel, às 17h55 (horário local) deste sábado (14/10), com 215 brasileiros, além de 16 pets, e tem previsão de pouso para às 1h45 (horário local) deste domingo (15/10), no Rio de Janeiro.

Segundo o governo federal, “os passageiros que terão como destino final o Galeão desembarcarão no Terminal 2. Os demais serão encaminhados para o Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Galeão, localizado na Avenida 20 de Janeiro S/N”.

Lula envia avião presidencial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou, no feriado do dia 12 de outubro, o envio dos dois aviões presidenciais para o resgate dos brasileiros. A aeronave VC-2 Embraer, também operada pela Força Aérea, tem capacidade para 40 passageiros e saiu de Brasília.

Hoje, a aeronave está em Roma e aguarda autorização para ir ao Egito resgatar os brasileiros na Faixa de Gaza. A ida depende de um acordo entre Egito e Israel para liberar a fronteira e suspender o bombardeio.

Confira o balanço da Operação Voltando em Paz

Aeronaves que já pousaram no Brasil: