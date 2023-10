Avós pulam do 4º andar de prédio após neta atear fogo em sofá em MG

Criança teria discutido com os avós e, em seguida, ateado fogo no sofá da residência onde os três moram

Um casal pulou do quarto andar de um prédio, na tarde deste sábado, 14, para escapar de um incêndio em Minas Gerais. As chamas teriam iniciado após a neta do casal, de 11 anos, ter ateado fogo em um sofá na residência.

Em um vídeo registrado por pessoas da região, é possível ver o momento em que os vizinhos reúnem colchões para amortecer a queda dos moradores. Os dois pularam da janela do quarto, enquanto as chamas se espalhavam no apartamento.