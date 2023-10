São Paulo promove 3ª edição do Festival Mário de Andrade

O festival deste ano foi construído em torno da Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade - iniciativa que completa 85 anos este ano, organizada em 1938 pelo então chefe do Departamento de Cultura de São Paulo e que percorreu as regiões Nordeste e Norte do país com uma equipe especializada, com o objetivo de registrar manifestações culturais e folclóricas.

Nesta sexta-feira (13), haverá a lavagem da escadaria da biblioteca como parte de um ritual de celebração realizado pelo Afoxé Omodé Obá Mãe Liliande. No final da tarde, na Praça das Artes, será realizada a mesa “Reescrevendo o Brasil: A Missão 85 anos depois”, com o escritor Geovani Martins, a romancista Ana Maria Gonçalves e o autor, xamã e líder Yanomami Davi Kopenawa.

Atrações

Entre as atrações artísticas e mesas de debate, figuram nomes como Tom Zé, Iara Rennó, Katu Mirim, Sidnei Nogueira, Neli Pereira, Cidinha da Silva, Letrux, Veronica Stigger, Arnaldo Lorençato, Dudu Bertholini e Helena Rizzo, além de um espetáculo inédito encabeçado pela Companhia do Latão, que reflete sobre a presença do circo na literatura de Mário de Andrade.

Uma feira de livros contará com 52 participantes, entre livrarias e editoras de grande e pequeno porte e com variados perfis editoriais, aprovadas através de um edital. As bancas estarão no entorno da biblioteca, na Praça Dom José Gaspar e na Avenida São Luís, que terá uma das faixas reservadas para o evento. Nesta edição, a praça terá ainda uma rede de comerciantes de alimentos e bebidas.

A programação completa está disponível no site da prefeitura.