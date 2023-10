Professor é demitido após denúncias de trocar fotos íntimas de alunos por gabarito de provas

Profissional atuava no Colégio da Polícia Militar (CPM) da Ribeira

Denunciado pela troca de fotos íntimas dos alunos por gabarito de provas, um professor foi demitido do Colégio da Polícia Miliar João Florêncio Gomes, no bairro da Ribeira, em Salvador. As suspeitas são de que o profissional estivesse coagindo os estudantes desde o ano de 2022.

Segundo a diretora pedagógica da escola, Ana Carine Morais, o homem atuava como assistente de coordenação e foi desligado da instituição no dia 10 de outubro, por conta das denúncias informais e os boatos que estavam circulando pelos corredores.

Ela informou ainda que a escola está apurando as circunstâncias apresentadas na denúncia e conversando com estudantes para chegar encontrar a verdade por trás da denúncia, não importando qual seja.