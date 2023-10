Incêndio atinge concessionária de motos no litoral paulista

A Agência Brasil entrou em contato com a concessionária e foi informada de que ainda não há estimativa de quantos veículos foram atingidos.

Um incêndio atingiu uma unidade da concessionária de motos Honda Sanmell, na Vila Cascatinha, em São Vicente, no litoral paulista. O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência por volta de 5h30 desta sexta-feira (13).

Ainda de acordo com a corporação, as condições do imóvel serão analisadas pela Defesa Civil para identificar possíveis danos à estrutura.