Mulher é presa após atropelar pelo menos 4 pessoas e bater em 2 carros por causa de vaga em SP

Segundo informações do portal g1, a briga ocorreu porque a mulher, que não era cliente do salão de beleza, estacionou no local para ir a um outro comércio, que fica próximo.

Uma das funcionárias perguntou se ela iria demorar, pois a vaga era destinada a cliente do salão. A mulher, então, disse que estacionária mesmo assim. Ao retornar, ele encostou no carro de uma outra cliente. O que gerou uma discussão entre elas.

Mulher atropela pessoas e bate em dois carros por causa de vaga

Funcionárias tentaram apartar a briga, mas a motorista continuava a discutir. Em seguida, a mulher entrou no carro, com sua filha de sete anos, deu marcha ré e atropelou ao menos quatro clientes no salão, destruindo também a porta de vidro do estabelecimento.

Ela ainda bateu em dois carros estacionados ao lado dela. No momento que o veículo parou, um homem que via o ocorrido, retirou a chave do contato.

Mulher é presa por atropelar pessoas em briga por vaga de carro em São Paulo



O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que guardas civis municipais foram acionados para atender a ocorrência.

A motorista foi autuada em flagrante por “tentativa de homicídio” e será encaminhada para audiência de custódia.

Veja vídeo do momento da confusão por vaga de estacionamento