Meio ambiente receberá até 60% dos recursos de títulos verdes

Dinheiro, Real Moeda brasileira Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Prevista para ocorrer até o início do próximo ano, a primeira emissão de títulos soberanos sustentáveis do Brasil no mercado internacional destinará de 50% a 60% dos recursos levantados a projetos de meio ambiente, informou o Tesouro Nacional. Os projetos sociais ficarão com os 40% a 50% restantes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Tesouro divulgou a distribuição do dinheiro a ser levantado no mercado externo. Oficialmente, o órgão não apresenta estimativas de quanto pretende arrecadar com a emissão de papéis no mercado estrangeiro, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou - em viagem recente a Nova York - que o governo brasileiro pretende levantar US$ 2 bilhões, cerca de R$ 10 bilhões pelo câmbio atual, com a emissão de títulos verdes.

Segundo o relatório do Tesouro, os recursos obtidos com os títulos soberanos sustentáveis do Brasil serão destinados a projetos de oito segmentos, seis ligados à área ambiental e dois ligados à área social. O órgão elaborou uma estimativa de distribuição para cada um desses segmentos, com sublimites mínimos e máximos de divisão de recursos. Nos projetos ambientais, a distribuição ficará da seguinte forma: • Transporte limpo: 20% a 25%; • Energia renovável: 15% a 20%; • Biodiversidade terrestre e aquática: 11% a 18%; • Gestão sustentável de recursos vivos e naturais e uso da terra: 3% a 6%;

• Adaptação às mudanças climáticas: 0,5% a 0,8%; • Controle de emissões de gases de efeito estufa: 0,1% a 0,2%; • Total: 50% a 60%.

Intervalos Nos projetos sociais, os sublimites obedecerão aos seguintes intervalos: • Combate à pobreza: 30% a 40%; • Segurança alimentar e sistemas alimentares sustentáveis: 10% a 17%;