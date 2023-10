Crianças se divertem com brincadeiras tradicionais guarani

O Museu das Culturas Indígenas, na zona oeste da capital paulista, celebrou o Dia das Crianças, nesta quinta-feira (12), oferecendo a oportunidade de conhecer brincadeiras tradicionais guarani mbya.

Pela manhã, as atividades começaram no pátio, em frente ao prédio onde funciona o museu. Porém, devido à chuva, a programação foi transferida para o espaço conhecido como Sala da Jiboia, que tem um grande pufe em formato de cobra.

O educador Juscelino Peralta explica que tentou trazer brincadeiras que fogem ao cotidiano das crianças da cidade. Entre as propostas estava o tiro ao alvo com arco e flecha. O indígena explica que nas comunidades, essa brincadeira é uma forma de preparação para as atividades da vida adulta. “Para ele ter a visão e a mira de como se faz com o arco e flecha”, destacou.