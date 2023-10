Radioagência Nacional completa 19 anos de conteúdo radiofônico online

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

completa 19 anos nesta quarta-feira (11). O veículo disponibiliza, para emissoras de todo o país, entre rádios comunitárias, públicas, universitárias e privadas, o download gratuito de matérias, programetes, entrevistas, spots, podcasts e radiodocumentário produzidos pelo Radiojornalismo da, pela própria equipe da, pelas rádios e pela. O alcance do material atinge capitais e interior, via computadores, celulares ou antigos rádios de pilha. Por mês, o conteúdo é replicado mais de 500 mil vezes por cerca de 300 mil usuários, alcançando milhões de ouvintes.

Em 2023, o veículo lançou o podcast Histórias Raras, que possui duas temporadas. A primeira revela a trajetória de quem vive com os desafios diários, o custo financeiro e psicológico de ter uma dessas enfermidades, além do empenho para conquistar seu espaço e conseguir colocar em prática políticas públicas. Já na segunda temporada, o podcast aborda a vivência e os desafios de pessoas que se descobriram neurodivergentes depois de adultas. O material concorre ao prêmio na Categoria Podcast, do Prêmio +Admirados da Imprensa, promovido pelo Hospital Albert Einstein.