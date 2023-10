Padre é salvo por crucifixo após levar um tiro; entenda

O padre Jairo Luis Gusberti, de 57 anos, sofreu uma tentativa de assalto com disparo efetuado pelos assaltantes em direção ao seu peito. O episódio aconteceu na última segunda-feira, dia 9, em Caxias do Sul, região serrana do Rio Grande do Sul.

O crucifixo de ferro, que estava no peito do padre, amenizou a gravidade do tiro, amortecendo o impacto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula concede medalha da Ordem da Justiça a padre Júlio Lancellotti; CONFIRA