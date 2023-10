Sobe para 135 total de cidades atingidas por chuvas em Santa Catarina

De acordo com Defesa Civil estadual, o tempo em Santa Catarina segue firme com predomínio de sol na maior parte do estado, por influência de um sistema de alta pressão.

Santa Catarina tem, nesta terça-feira (10), 135 municípios com ocorrências em virtude das chuvas fortes que atingem o estado. Ontem, eram 132. A informação é da Defesa Civil estadual.O balanço mostra, também, que 82 cidades decretaram situação de emergência no estado em razão do mau tempo. Duas mortes foram confirmadas em decorrência das cheias dos rios: uma na cidade de Rio do Oeste e a outra em Palmeira.

Porém, na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e no litoral norte, a variação de nuvens pode provocar chuva fraca e chuviscos isolados e passageiros. Apesar da melhora no tempo nessa segunda-feira (9), a previsão meteorológica aponta que, no fim da manhã desta quarta-feira (11), o tempo mudará em Santa Catarina, com o retorno de chuvas, raios, fortes rajadas de vento e granizo, sobretudo, na divisa com o Rio Grande do Sul.

O risco é classificado de moderado a alto para ocorrências associadas a temporais e chuva intensa como alagamentos, deslizamentos, por conta dos volumes de chuva, além de enxurradas, destelhamentos, quedas de árvores e galhos. Por isso, as operações da Defesa Civil seguem mobilizadas.

O governador de Santa Catarina, Jorge Mello, disse que “o aviso com bastante antecedência ajudou a salvar vidas e salvar o patrimônio. Foi um trabalho grandioso dos bombeiros, da polícia, da Defesa Civil, de todas as forças de segurança para ajudar a socorrer essas pessoas. Agora, é acolher essas famílias em casa de parentes e abrigos. Depois que baixar as águas vamos arregaçar as mangas para recuperar pontes e espaços públicos”, acentuou.

Assistência

O governo do estado distribuiu 39.968 itens de assistência humanitária e as equipes permanecem em campo nas regiões afetadas.

O Comando Militar do Sul, do Exército, deflagrou a Operação Ânimo Forte. Visa reforçar as operações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Os militares e pessoal especializado se deslocaram à região de Blumenau (SC) para prestar assistência à população. Estão sendo empregadas viaturas como blindados anfíbios, embarcações e aviões para, por exemplo, fazer o transporte de telhas fornecidas pela Defesa Civil e para remoção de pessoas que estão em zonas de risco.

Alertas por SMS e Whatsapp

A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco para que se inscrevam nos serviços de alerta, enviando um SMS com o Código de Endereçamento Postal (CEP) do local onde moram ou outro local de interesse para o número 40199.