Entenda quais as regiões envolvidas na guerra no Oriente Médio

Os ataques do grupo Hamas contra Israel, no último sábado (7), e, depois, a contraofensiva que atingiu os palestinos, fizeram a violência escalar um novo patamar. Os episódios acontecem em uma região historicamente conflagrada entre territórios vizinhos.

Os olhos do mundo estão direcionados para a região de Israel e da Palestina, onde ocorre o conflito atual no Oriente Médio. As informações que chegam ao Brasil apontam para cenários que estão a mais de 10 mil km de Brasília.

Para entender o cenário geográfico, é necessário identificar que são considerados territórios palestinos a Cisjordânia (com mais de três milhões de pessoas em cerca de 5,9 mil quilômetros quadrados, tamanho equivalente ao do Distrito Federal, no Brasil) e Gaza (de 365 km2 e mais de dois milhões de pessoas, com maioria de refugiados).

A Cisjordânia fica entre Jerusalém (a 40 quilômetros de distância) e a Jordânia (a capital Amã está a 104 km). Já Gaza é um território de 41 km de comprimento e entre 6 e 12 km de largura, com uma densidade populacional de nove mil pessoas por quilômetro quadrado. Gaza tem uma fronteira de 51 km com Israel, sete quilômetros com o Egito e 40 quilômetros de costa no Mar Mediterrâneo.

Israel tem 9,3 milhões de pessoas e é também banhado pelo Mediterrâneo. A capital, Jerusalém, tem 857 mil habitantes e é a cidade mais populosa do país. Tel Aviv, que fica a 66 km de distância e é considerada o centro financeiro, tem população de 457 mil pessoas.