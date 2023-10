Cientistas testam concreto sustentável com resíduo vegetal da Amazônia

A polpa do murumuru gera renda para comunidades nativas e alimenta indústrias. Edifícios com materiais de base orgânica oferecem melhor isolamento térmico e redução de peso nas estruturas

Nativo da floresta amazônica, o murumuru, até então muito usado para a produção de cosméticos, pode ser uma alternativa para a construção civil na busca por estruturas mais leves e com maior impermeabilidade do concreto. As cinzas da casca da semente da planta podem ser misturadas ao cimento e gerar um concreto mais sustentável.

É o que mostra estudo do Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia da Universidade Federal do Pará (UFPA), em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), publicado na “Revista IBRACON de Estruturas e Materiais”.