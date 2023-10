Saúde inaugura loja conceito de vacinação em shopping do Rio

Instalado no bairro de Campo Grande, o novo ponto fixo da área de saúde disponibilizará imunizantes para vacinação de rotina e para campanhas e atualização de cadernetas vacinais de todas as faixas etárias, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações. Embora o ponto fique em uma loja de shopping center, todas as vacinas serão oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto faz parte do programa Vacina, Rio, mobilização intersetorial que engloba um conjunto de iniciativas para estimular a imunização de pessoas de todas as idades, em todas as regiões da cidade.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a loja conceito visa ampliar a oferta de vacinas à população, em dias e horários diferentes dos usuais e, desse modo, facilitar o acesso ao serviço. “A opção de disponibilizar um espaço nos shopping centers busca aproximar a rotina de vacinação do cotidiano das pessoas, promovendo comodidade e facilidade de acesso para o público em geral.”

A primeira loja conceito tem 113 metros quadrados (m²). O espaço foi pensado e decorado para estimular o universo lúdico das crianças, desconstruindo a ideia de que a hora da vacina não pode ser divertida. O local também tem um cantinho para que o público, além de cuidar da saúde, possa registrar cada momento ao lado do personagem Zé Gotinha.



A Secretaria Municipal de Saúde pretende abrir, em breve, mais lojas conceito em outros centros comerciais da cidade.