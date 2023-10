Brasil fatura 4 pódios em etapa da Copa do Mundo de bocha em Portugal

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um ouro, duas pratas e um bronze. Este foi o saldo de conquistas da seleção brasileira na etapa da Copa do Mundo de bocha paralímpica, em Póvoa de Varzim (Portugal), que terminou neste domingo (8). Ao lado do mineiro Mateus Carvalho, a paulista Evelyn Oliveira garantiu a medalha de ouro na disputa BC3 par, competição em que atletas com deficiências severas utilizam calha e contam com o auxílio de outra pessoa. Na final valendo o ouro, os brasileiros derrotaram a parceria sul-coreana por 5 a 2. Em terceiro lugar ficou a Argentina.