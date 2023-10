Rebeca Andrade é prata no solo, e Flávia Saraiva fica com bronze

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil colocou duas ginastas no pódio das finais do solo do campeonato mundial disputado em Antuérpia (Bélgica).

Na manhã deste domingo (8), Rebeca Andrade, embalada pela nova coreografia com a música de Beyoncé e Anitta, somou 14.500 pontos e foi a segunda melhor no aparelho. Flávia Saraiva ficou com o bronze com 13.966 pontos. O ouro foi da norte-americana Simone Biles.