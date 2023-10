Após conflito entre PM e indígenas, Governo de SC fecha maior barragem do Estado

Estrutura no município de José Boiteux, no Vale do Itajaí, fica dentro do território do povo indígena chamado Xokleng e não é operada há quase 10 anos. Governador Jorginho Mello teme que a situação piore nos próximos dias

As duas comportas da Barragem Norte de José Boiteux — a maior contensora de cheias de Santa Catarina — que fica localizada em território indígena do povo Xokleng Os indígenas Xokleng, de Santa Catarina, foram duramente combatidos e quase dizimados por "bugreiros", como eram conhecidos no Sul do Brasil milicianos contratados para atacar indígenas (ou "bugres", termo racista que vigorava na região naquela época) , no Vale do Itajaí, foi fechada na tarde deste domingo, 8. A ação trouxe conflitos entre os residentes e policiais civis desde a noite de sábado, 7 até a manhã do dia seguinte.

As comportas do reservatório não era utilizadas desde 2014, e ficaram abertas até as primeiras horas da manhã deste domingo.

Antes de efetivar o fechamento, registros mostram agentes da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) e da Polícia Federal (PF) disparando bombas de gás lacrimogêneo contra um pequeno grupo de indígenas Determinados integrantes do povo Xokleng são contrários ao fechamento da maior estrutura de contenção de cheias do Vale do Itajaí porque isso provocaria a inundação do território e, consequentemente, o alagamento de residências nas aldeias mais baixas.

que se opuseram à decisão. As imagens também evidenciam manifestantes atacando uma viatura da Defesa Civil estadual.